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Мальцев Василий

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: Афимья

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мальцев Николай

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мальцев Сергей

Мать ребёнка: Анна

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
01.11.1894

Сын: Мальцев Александр

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
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