Мальцев Василий
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мальцев Николай
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мальцев Сергей
Мать ребёнка: Анна
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
01.11.1894
Сын: Мальцев Александр
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское