Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мальцев Михаил
Отец ребёнка: Дмитрий
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мальцев Епифан
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Василий
Отец ребёнка: Дмитрий
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Смерть
Неизвестно