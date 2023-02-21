Дмитрий
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мальцев Михаил
Мать ребёнка: Афимья
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мальцев Епифан
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Василий
Мать ребёнка: Афимья
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Смерть
Неизвестно