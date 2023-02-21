Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Иван

Мать: Катерина

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мальцев Михаил

Мать ребёнка: Афимья

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Палагия

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мальцев Епифан

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Василий

Мать ребёнка: Афимья

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Смерть
Неизвестно
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