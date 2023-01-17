(Смирнова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Смирнова) Анна

(Смирнова) Анна

avatar

Место рождения

Воронково, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Андрей

Мать: Василиса

Воронково, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мальцев Николай

Отец ребёнка: Мальцев Василий

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мальцев Сергей

Отец ребёнка: Мальцев Василий

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
01.11.1894

Сын: Мальцев Александр

Отец ребёнка: Мальцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мальцев Василий

Смерть
Неизвестно
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close