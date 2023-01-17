(Смирнова) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Андрей
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мальцев Николай
Отец ребёнка: Мальцев Василий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мальцев Сергей
Отец ребёнка: Мальцев Василий
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
01.11.1894
Сын: Мальцев Александр
Отец ребёнка: Мальцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мальцев Василий
Смерть
Неизвестно
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское