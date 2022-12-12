Василиса
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий
Отец ребёнка: Смирнов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай
Отец ребёнка: Смирнов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Смирнов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Яков
Отец ребёнка: Смирнов Андрей
Смерть
1897