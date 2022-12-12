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Василиса

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Место рождения

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Игнатий

Мать: Домна

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий

Отец ребёнка: Смирнов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай

Отец ребёнка: Смирнов Андрей

Воронково, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Смирнов Андрей

Воронково, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Яков

Отец ребёнка: Смирнов Андрей

Смерть
1897
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