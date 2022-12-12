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Смирнов Николай

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Место рождения

Воронково, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Андрей

Мать: Василиса

Воронково, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Смирнов Андрей

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Любовь

Воронково, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Смирнов Иван

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
1904

Сын: Смирнов Александр

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Павел

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Смерть
Неизвестно
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