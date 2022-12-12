Смирнов Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Андрей
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1891
Сын: Смирнов Андрей
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
1899
Сын: Смирнов Иван
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
1904
Сын: Смирнов Александр
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Павел
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Смерть
Неизвестно