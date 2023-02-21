Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Смирнов Андрей

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Воронково, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Смирнов Иван

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Рождение ребёнка
1904

Сын: Смирнов Александр

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Павел

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай

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