Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Смирнов Андрей
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Воронково, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1899
Сын: Смирнов Иван
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
1904
Сын: Смирнов Александр
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Павел
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Николай