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Смирнов Иван
Смирнов Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
05.08.1923
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Николай
Мать
Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Смирнов Николай
Мать:
Любовь
Смерть
05.08.1923
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