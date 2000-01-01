Смирнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

05.08.1923

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Смирнов Николай

Мать: Любовь

Смерть
05.08.1923
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