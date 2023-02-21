Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна

Домна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1832 г.р.
1843 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Игнатий

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Игнатий

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
1865
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close