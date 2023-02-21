Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Домна
Домна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
1865
Пол
Женский
Отец
Михаил
Мать
Не указана
Дети
Василиса
1832 г.р.
Анна
1843 г.р.
Добавил:
SV
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь:
Василиса
Отец ребёнка:
Игнатий
Подлесново
, Коровская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1843
Дочь:
Анна
Отец ребёнка:
Игнатий
Подлесново
, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
1865
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия