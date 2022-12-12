Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Игнатий

Мать: Домна

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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