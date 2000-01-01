Мальцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1894

Отец: Мальцев Василий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курдюкова Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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