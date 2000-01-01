Мальцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1894
Отец: Мальцев Василий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курдюкова Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно