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Мальцев Сергей

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

1885

Дата смерти

25.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мальцев Василий

Мать: Анна

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
17.12.1910

Сын: Мальцев Василий

Мать ребёнка: Мальцева Анна

Бракосочетание
1910

Жена: Мальцева Анна

Россия Костромская губерния Галичский уезд село Ноли
Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Мальцев Сергей

Мать ребёнка: Мальцева Анна

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Мальцев Александр

Мать ребёнка: Мальцева Анна

Рождение ребёнка
11.07.1916

Дочь: Григорьева Мария

Мать ребёнка: Мальцева Анна

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
17.12.1922

Сын: Мальцев Николай

Мать ребёнка: Мальцева Анна

Федоровское, Галичский район, Костромская область
Смерть
25.10.1944
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