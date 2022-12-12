Мальцев Сергей
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рождения1885
Дата смерти25.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мальцев Василий
Мать: Анна
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
17.12.1910
Сын: Мальцев Василий
Мать ребёнка: Мальцева Анна
Бракосочетание
1910
Жена: Мальцева Анна
Россия Костромская губерния Галичский уезд село Ноли
Рождение ребёнка
13.09.1912
Сын: Мальцев Сергей
Мать ребёнка: Мальцева Анна
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Мальцев Александр
Мать ребёнка: Мальцева Анна
Рождение ребёнка
11.07.1916
Дочь: Григорьева Мария
Мать ребёнка: Мальцева Анна
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
17.12.1922
Сын: Мальцев Николай
Мать ребёнка: Мальцева Анна
Федоровское, Галичский район, Костромская область
Смерть
25.10.1944