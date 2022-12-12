Мальцева (Бурикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Бурикова) Анна

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

25.12.1889

Дата смерти

03.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1889

Отец: Логин

Мать: Екатерина

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1910

Сын: Мальцев Василий

Отец ребёнка: Мальцев Сергей

Бракосочетание
1910

Муж: Мальцев Сергей

Россия Костромская губерния Галичский уезд село Ноли
Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Мальцев Сергей

Отец ребёнка: Мальцев Сергей

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Мальцев Александр

Отец ребёнка: Мальцев Сергей

Рождение ребёнка
11.07.1916

Дочь: Григорьева Мария

Отец ребёнка: Мальцев Сергей

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
17.12.1922

Сын: Мальцев Николай

Отец ребёнка: Мальцев Сергей

Федоровское, Галичский район, Костромская область
Смерть
03.06.1962
Федоровское, Галичский район, Костромская область
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