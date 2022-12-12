Мальцева (Бурикова) Анна
Место рождения
Дата рождения25.12.1889
Дата смерти03.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1910
Сын: Мальцев Василий
Отец ребёнка: Мальцев Сергей
Бракосочетание
1910
Муж: Мальцев Сергей
Россия Костромская губерния Галичский уезд село Ноли
Рождение ребёнка
13.09.1912
Сын: Мальцев Сергей
Отец ребёнка: Мальцев Сергей
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Мальцев Александр
Отец ребёнка: Мальцев Сергей
Рождение ребёнка
11.07.1916
Дочь: Григорьева Мария
Отец ребёнка: Мальцев Сергей
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
17.12.1922
Сын: Мальцев Николай
Отец ребёнка: Мальцев Сергей
Смерть
03.06.1962