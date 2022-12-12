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Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Семён
Мать: Авдотья (Евдокия)
Бракосочетание
1880
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Буриков Владимир
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
25.12.1889
Дочь: Мальцева Анна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буриков Пётр
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно