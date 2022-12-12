Логин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогин

Логин

avatar

Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Семён

Мать: Авдотья (Евдокия)

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
1880

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Буриков Владимир

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Афанасия

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
25.12.1889

Дочь: Мальцева Анна

Мать ребёнка: Екатерина

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буриков Пётр

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно
Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close