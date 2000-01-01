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Буриков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1883

Отец: Логин

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Буриков Василий

Мать ребёнка: Марианна

Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Буриков Александр

Мать ребёнка: Марианна

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Буриков Иоанн

Мать ребёнка: Марианна

Рождение ребёнка
17.10.1917

Сын: Буриков Михаил

Мать ребёнка: Марианна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марианна

Смерть
Неизвестно
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