Буриков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Буриков Василий
Мать ребёнка: Марианна
Рождение ребёнка
08.08.1911
Сын: Буриков Александр
Мать ребёнка: Марианна
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Буриков Иоанн
Мать ребёнка: Марианна
Рождение ребёнка
17.10.1917
Сын: Буриков Михаил
Мать ребёнка: Марианна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марианна
Смерть
Неизвестно