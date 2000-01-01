Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марианна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Буриков Василий

Отец ребёнка: Буриков Владимир

Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Буриков Александр

Отец ребёнка: Буриков Владимир

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Буриков Иоанн

Отец ребёнка: Буриков Владимир

Рождение ребёнка
17.10.1917

Сын: Буриков Михаил

Отец ребёнка: Буриков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буриков Владимир

Смерть
Неизвестно
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