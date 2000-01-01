Марианна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Буриков Василий
Отец ребёнка: Буриков Владимир
Рождение ребёнка
08.08.1911
Сын: Буриков Александр
Отец ребёнка: Буриков Владимир
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Буриков Иоанн
Отец ребёнка: Буриков Владимир
Рождение ребёнка
17.10.1917
Сын: Буриков Михаил
Отец ребёнка: Буриков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буриков Владимир
Смерть
Неизвестно