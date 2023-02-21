Буриков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуриков Александр

Буриков Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1911

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1911

Отец: Буриков Владимир

Мать: Марианна

Смерть
?.10.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close