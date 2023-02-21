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Буриков Александр
Буриков Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1911
Дата смерти
?.10.1941
Пол
Мужской
Отец
Буриков Владимир
1883 г.р.
Мать
Марианна
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1911
Отец:
Буриков Владимир
Мать:
Марианна
Смерть
?.10.1941
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