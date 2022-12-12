Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина

Екатерина

avatar

Место рождения

Петухово, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

19.04.1897

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Иван

Мать: Авдотья (Евдокия)

Петухово, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
1880

Муж: Логин

Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Буриков Владимир

Отец ребёнка: Логин

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Афанасия

Отец ребёнка: Логин

Рождение ребёнка
25.12.1889

Дочь: Мальцева Анна

Отец ребёнка: Логин

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Логин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буриков Пётр

Отец ребёнка: Логин

Смерть
19.04.1897
Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close