Екатерина
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти19.04.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Иван
Мать: Авдотья (Евдокия)
Бракосочетание
1880
Муж: Логин
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Буриков Владимир
Отец ребёнка: Логин
Рождение ребёнка
25.12.1889
Дочь: Мальцева Анна
Отец ребёнка: Логин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буриков Пётр
Отец ребёнка: Логин
Смерть
19.04.1897