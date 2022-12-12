Авдотья (Евдокия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия)

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Место рождения

Полеталово, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Отец

Мать

1793 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Василий

Мать: Анна

Полеталово, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Иван

Петухово, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
1892
Петухово, Ликургская волость, Буйский уезд
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