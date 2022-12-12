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Авдотья (Евдокия)
Авдотья (Евдокия)
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Место рождения
Полеталово
, Буйский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1833
Дата смерти
1892
Пол
Женский
Отец
Василий
Мать
Анна
1793 г.р.
Дети
Екатерина
1860 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Василий
Мать:
Анна
Полеталово
, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь:
Екатерина
Отец ребёнка:
Иван
Петухово
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
1892
Петухово
, Ликургская волость, Буйский уезд
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