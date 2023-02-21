Григорьева (Мальцева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Мальцева) Мария

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

11.07.1916

Дата смерти

18.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1916

Отец: Мальцев Сергей

Мать: Мальцева Анна

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Григорьев Пётр

Костромская область Буйский район д. Федоровское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Валерий

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Анатолий

Отец ребёнка: Григорьев Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Пётр

Смерть
18.05.1988
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
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