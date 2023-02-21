Григорьева (Мальцева) Мария
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рождения11.07.1916
Дата смерти18.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1916
Отец: Мальцев Сергей
Мать: Мальцева Анна
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Григорьев Пётр
Костромская область Буйский район д. Федоровское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Валерий
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Анатолий
Отец ребёнка: Григорьев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Пётр
Смерть
18.05.1988
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица