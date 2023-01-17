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(Григорьева) Валентина

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Место рождения

Костромская область Буйский район д. Федоровское

Дата рождения

09.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1952

Отец: Григорьев Пётр

Мать: Григорьева Мария

Костромская область Буйский район д. Федоровское
Рождение ребёнка
17.11.1976

Сын: Васильев Станислав

Отец ребёнка: Васильев Юрий

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1984

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Васильев Юрий

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Юрий

Место жительства
Неизвестно
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