(Григорьева) Валентина
Место рожденияКостромская область Буйский район д. Федоровское
Дата рождения09.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1952
Отец: Григорьев Пётр
Мать: Григорьева Мария
Костромская область Буйский район д. Федоровское
Рождение ребёнка
17.11.1976
Сын: Васильев Станислав
Отец ребёнка: Васильев Юрий
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1984
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Васильев Юрий
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Юрий
Место жительства
Неизвестно