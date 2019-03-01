Васильев Юрий
Место рожденияЛенинградская область Гатчинский район п. Вырица
Дата рождения05.05.1947
Дата смерти?.03.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1947
Отец: Васильев Иван
Мать: Васильева Лукерия
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Рождение ребёнка
17.11.1976
Сын: Васильев Станислав
Мать ребёнка: Валентина
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1984
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
?.03.2019
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица