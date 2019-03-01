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Васильев Юрий

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Место рождения

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица

Дата рождения

05.05.1947

Дата смерти

?.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1947

Отец: Васильев Иван

Мать: Васильева Лукерия

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Рождение ребёнка
17.11.1976

Сын: Васильев Станислав

Мать ребёнка: Валентина

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1984

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Валентина

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
?.03.2019
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
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