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Васильева (Хвалина) Лукерия

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Место рождения

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино

Дата рождения

10.11.1925

Дата смерти

?.11.1995

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

SV
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925

Отец: Хвалин Леон

Мать: Хвалина Татьяна

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
05.05.1947

Сын: Васильев Юрий

Отец ребёнка: Васильев Иван

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван

Смерть
?.11.1995
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
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