Васильева (Хвалина) Лукерия
Место рожденияПсковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Дата рождения10.11.1925
Дата смерти?.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925
Отец: Хвалин Леон
Мать: Хвалина Татьяна
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
05.05.1947
Сын: Васильев Юрий
Отец ребёнка: Васильев Иван
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Иван
Смерть
?.11.1995
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица