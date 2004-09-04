Васильев Иван
Место рожденияПсковская область Пожеривицкий район д. Бельково
Дата рождения16.12.1920
Дата смерти04.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1920
Отец: Васильев Никандр
Мать: Васильева Марфа
Псковская область Пожеривицкий район д. Бельково
Рождение ребёнка
05.05.1947
Сын: Васильев Юрий
Мать ребёнка: Васильева Лукерия
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Лукерия
Смерть
04.09.2004
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица