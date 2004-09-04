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Васильев Иван

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Место рождения

Псковская область Пожеривицкий район д. Бельково

Дата рождения

16.12.1920

Дата смерти

04.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1920

Отец: Васильев Никандр

Мать: Васильева Марфа

Псковская область Пожеривицкий район д. Бельково
Рождение ребёнка
05.05.1947

Сын: Васильев Юрий

Мать ребёнка: Васильева Лукерия

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Лукерия

Смерть
04.09.2004
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
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