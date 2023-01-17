Васильева Марфа
Место рожденияПсковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость
Рождение ребёнка
1913
Сын: Никандров Кирьян
Отец ребёнка: Васильев Никандр
Рождение ребёнка
16.12.1920
Сын: Васильев Иван
Отец ребёнка: Васильев Никандр
Псковская область Пожеривицкий район д. Бельково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Матвей
Отец ребёнка: Васильев Никандр
Бельково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Никандр
Смерть
Неизвестно
Псковская область Ашенский район д. Бельково