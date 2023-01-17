Васильева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Марфа

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Место рождения

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость
Рождение ребёнка
1913

Сын: Никандров Кирьян

Отец ребёнка: Васильев Никандр

Рождение ребёнка
16.12.1920

Сын: Васильев Иван

Отец ребёнка: Васильев Никандр

Псковская область Пожеривицкий район д. Бельково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Матвей

Отец ребёнка: Васильев Никандр

Бельково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Никандр

Смерть
Неизвестно
Псковская область Ашенский район д. Бельково
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