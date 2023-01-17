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Васильев Никандр

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Место рождения

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Бельково

Дата рождения

1886

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Василий

Мать: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Бельково
Рождение ребёнка
1913

Сын: Никандров Кирьян

Мать ребёнка: Васильева Марфа

Рождение ребёнка
16.12.1920

Сын: Васильев Иван

Мать ребёнка: Васильева Марфа

Псковская область Пожеривицкий район д. Бельково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Матвей

Мать ребёнка: Васильева Марфа

Бельково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Марфа

Смерть
1971
Псковская область Ашенский район д. Бельково
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