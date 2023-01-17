Васильев Никандр
Место рожденияПсковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Бельково
Дата рождения1886
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Василий
Мать: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Бельково
Рождение ребёнка
1913
Сын: Никандров Кирьян
Мать ребёнка: Васильева Марфа
Рождение ребёнка
16.12.1920
Сын: Васильев Иван
Мать ребёнка: Васильева Марфа
Псковская область Пожеривицкий район д. Бельково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Матвей
Мать ребёнка: Васильева Марфа
Бельково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Марфа
Смерть
1971
Псковская область Ашенский район д. Бельково