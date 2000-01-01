Никандров Кирьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Васильев Никандр
Мать: Васильева Марфа
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Никандрова Евдокия
Развод
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никандров Яков
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никандрова Евдокия
Смерть
1973