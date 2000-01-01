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Никандров Кирьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Васильев Никандр

Мать: Васильева Марфа

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Никандрова Евдокия

Развод
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никандров Яков

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никандрова Евдокия

Смерть
1973
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