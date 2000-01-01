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Никандров Яков
Никандров Яков
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никандров Кирьян
1913 г.р.
Мать
Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Никандров Кирьян
Мать:
Евдокия
Смерть
Неизвестно
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