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Хвалина Татьяна

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Место рождения

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Заполье

Дата рождения

1895

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Заполье
Рождение ребёнка
1922

Сын: Хвалин Афанасий

Отец ребёнка: Хвалин Леон

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
10.11.1925

Дочь: Васильева Лукерия

Отец ребёнка: Хвалин Леон

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Хвалин Леон

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвалин Матвей

Отец ребёнка: Хвалин Леон

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Хвалин Леон

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миладора

Отец ребёнка: Хвалин Леон

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвалин Леон

Смерть
1948
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
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