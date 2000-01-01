Хвалина Татьяна
Место рожденияПсковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Заполье
Дата рождения1895
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Заполье
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хвалин Афанасий
Отец ребёнка: Хвалин Леон
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
10.11.1925
Дочь: Васильева Лукерия
Отец ребёнка: Хвалин Леон
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Хвалин Леон
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвалин Матвей
Отец ребёнка: Хвалин Леон
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Хвалин Леон
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миладора
Отец ребёнка: Хвалин Леон
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хвалин Леон
Смерть
1948
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица