(Хвалина) Миладора
Место рожденияПсковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хвалин Леон
Мать: Хвалина Татьяна
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котомин Александр
Отец ребёнка: Котомин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котомин Борис
Смерть
Неизвестно