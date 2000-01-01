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(Хвалина) Миладора

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Место рождения

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвалин Леон

Мать: Хвалина Татьяна

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котомин Александр

Отец ребёнка: Котомин Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котомин Борис

Смерть
Неизвестно
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