(Васильева) Ирина
Место рожденияЛенинградская область Гатчинский район п. Вырица
Дата рождения26.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1984
Отец: Васильев Юрий
Мать: Валентина
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Развод
Неизвестно
Муж: Герасимчук Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимчук Андрей
Отец ребёнка: Герасимчук Евгений
Место жительства
Неизвестно