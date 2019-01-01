(Васильева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Ирина

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Место рождения

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица

Дата рождения

26.08.1984

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1984

Отец: Васильев Юрий

Мать: Валентина

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Развод
Неизвестно

Муж: Герасимчук Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимчук Андрей

Отец ребёнка: Герасимчук Евгений

Место жительства
Неизвестно
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