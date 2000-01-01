Дмитриев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Сергей

Мать: Григорьева Мария

Рождение ребёнка
02.05.1973

Дочь: Тимошенко Инна

Мать ребёнка: Людмила

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевакова Светлана

Мать ребёнка: Людмила

Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Смерть
Неизвестно
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