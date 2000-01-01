Дмитриев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Сергей
Мать: Григорьева Мария
Рождение ребёнка
02.05.1973
Дочь: Тимошенко Инна
Мать ребёнка: Людмила
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевакова Светлана
Мать ребёнка: Людмила
Ленинградская область Гатчинский район п. Вырица
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Смерть
Неизвестно