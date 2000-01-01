Мальцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мальцев Василий

Мать: Анна

Смерть
1905
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