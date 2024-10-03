Петрова (Лукина) Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Лукина) Матрёна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лукин Яков

Мать: Лукерья Симеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
15.01.1789

Муж: Петров Сергей Петрович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ляховский (Петров) Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ляховский (Петров) Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Иванова (Петрова) Елисавета Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ляховский (Петров) Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Тихомирова (Петрова) Евпраксея Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Альбанова (Петрова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ляховский (Петров) Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно

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