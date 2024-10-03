Петрова (Лукина) Матрёна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Лукин Яков
Мать: Лукерья Симеоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
15.01.1789
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ляховский (Петров) Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ляховский (Петров) Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Иванова (Петрова) Елисавета Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ляховский (Петров) Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Тихомирова (Петрова) Евпраксея Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Альбанова (Петрова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ляховский (Петров) Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Петров Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно