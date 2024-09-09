Ляховский (Петров) Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляховский (Петров) Пётр Сергеевич

Место рождения

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Петров Сергей Петрович

Мать: Петрова (Лукина) Матрёна Яковлевна

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
1826

Жена: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ляховская Любовь Петровна

Мать ребёнка: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна

Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1829

Сын: Ляховский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна

Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ляховский Василий Петрович

Мать ребёнка: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна

Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1833
Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область

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