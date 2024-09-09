Ляховский (Петров) Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ляховская Любовь Петровна
Мать ребёнка: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
01.11.1829
Сын: Ляховский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ляховский Василий Петрович
Мать ребёнка: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна
Смерть
1833