Лукин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Лукина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Петрова (Лукина) Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Лукерья Симеоновна
Смерть
Неизвестно