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Лукин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1764

Сын: Лукин Никита Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Лукина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Петрова (Лукина) Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья Симеоновна

Смерть
Неизвестно

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