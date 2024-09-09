Иванова (Петрова) Елисавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Петрова) Елисавета Сергеевна

Место рождения

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Петров Сергей Петрович

Мать: Петрова (Лукина) Матрёна Яковлевна

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий

Рождение ребёнка
1821

Сын: Татищев (Иванов) Александр Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иванов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Иванова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий

Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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