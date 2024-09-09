Иванова (Петрова) Елисавета Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Василий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Татищев (Иванов) Александр Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иванов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Иванова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий
Смерть
Неизвестно