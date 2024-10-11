Тихомирова (Петрова) Евпраксея Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тихомиров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Тихомирова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Тихомирова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тихомирова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович
Смерть
1836
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тихомирова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович