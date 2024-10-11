Тихомирова (Петрова) Евпраксея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Петрова) Евпраксея Сергеевна

Место рождения

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Петров Сергей Петрович

Мать: Петрова (Лукина) Матрёна Яковлевна

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Тихомиров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Тихомирова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Тихомирова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тихомирова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
1836
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тихомирова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Абрамович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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