село Борское, село Борское, Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Борское

Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1086Борское (Борская Крепость), с. каз.при р. Самаре.49станов. кварт.39719972205Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базар. Заводов 6.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Борская волость
640. Борская Крепость, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 782, жителей 3620, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православных, 2 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
56301Борскоесело53°01'с.ш.51°42'в.д.N-39-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Борский муниципальный район, Борское сельское поселение
36612408101с Борскоесело
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