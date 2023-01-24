Злоказова (Бродягина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказова (Бродягина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бродягин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Злоказова) Александра

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1865

Сын: Злоказов Александр

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1867

Сын: Злоказов Николай

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1869

Сын: Злоказов Дмитрий

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1871

Сын: Злоказов Михаил

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1874

Сын: Злоказов Василий

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Злоказова) Екатерина

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Злоказова) Анна

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1879

Сын: Злоказов Илья

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1881

Сын: Злоказов Дмитрий

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Злоказова) Александра

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
20.01.1886

Сын: Злоказов Иван

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Смерть
1893

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