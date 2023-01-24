Злоказова (Бродягина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Бродягин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Злоказова) Александра
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1865
Сын: Злоказов Александр
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1867
Сын: Злоказов Николай
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1869
Сын: Злоказов Дмитрий
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1871
Сын: Злоказов Михаил
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1874
Сын: Злоказов Василий
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Злоказова) Екатерина
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Злоказова) Анна
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1879
Сын: Злоказов Илья
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1881
Сын: Злоказов Дмитрий
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Злоказова) Александра
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
20.01.1886
Сын: Злоказов Иван
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Смерть
1893