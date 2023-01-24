Злоказов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Злоказов Игнатий
Жена: Злоказова (Агеева) Анна
Дочь: (Злоказова) Александра
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Сын: Злоказов Александр
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Сын: Злоказов Николай
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Сын: Злоказов Дмитрий
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Сын: Злоказов Михаил
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Сын: Злоказов Василий
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Дочь: (Злоказова) Екатерина
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Дочь: (Злоказова) Анна
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Сын: Злоказов Илья
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Сын: Злоказов Дмитрий
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Дочь: (Злоказова) Александра
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна
Сын: Злоказов Иван
Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна