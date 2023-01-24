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Злоказов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Злоказов Игнатий

Мать: Злоказова (Злоказова) Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злоказова (Агеева) Анна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Злоказова) Александра

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Злоказов Александр

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Злоказов Николай

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Злоказов Дмитрий

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Злоказов Михаил

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Злоказов Василий

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Злоказова) Екатерина

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Злоказова) Анна

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Злоказов Илья

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Злоказов Дмитрий

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Злоказова) Александра

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Рождение ребёнка
20.01.1886

Сын: Злоказов Иван

Мать ребёнка: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Смерть
1916

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