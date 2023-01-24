Злоказов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Злоказов Николай
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1890
Сын: Злоказов Василий
Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра
Рождение ребёнка
1891
Сын: Злоказов Григорий
Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Беломестных (Злоказова) Александра
Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра
Рождение ребёнка
1896
Сын: Злоказов Константин
Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра
Рождение ребёнка
1899
Сын: Злоказов Константин
Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1903
Сын: Злоказов Николай
Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Злоказова) Анна
Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Злоказов Павел
Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Злоказов Иван
Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Злоказов Пётр
Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия
Смерть
Неизвестно