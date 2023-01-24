Злоказов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Злоказов Николай

Мать: Злоказова (Бродягина) Татьяна

Бракосочетание
1889

Жена: Злоказова (Набокова) Александра

Рождение ребёнка
1890

Сын: Злоказов Василий

Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра

Рождение ребёнка
1891

Сын: Злоказов Григорий

Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Беломестных (Злоказова) Александра

Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра

Рождение ребёнка
1896

Сын: Злоказов Константин

Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра

Рождение ребёнка
1899

Сын: Злоказов Константин

Мать ребёнка: Злоказова (Набокова) Александра

Бракосочетание
1901

Жена: Злоказова (Теплякова) Евдокия

Рождение ребёнка
1903

Сын: Злоказов Николай

Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Злоказова) Анна

Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Злоказов Павел

Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Злоказов Иван

Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Злоказов Пётр

Мать ребёнка: Злоказова (Теплякова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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