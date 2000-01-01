Злоказова (Набокова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Набокова Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Муж: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1890
Сын: Злоказов Василий
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1891
Сын: Злоказов Григорий
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Беломестных Александра
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1896
Сын: Злоказов Константин
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1899
Сын: Злоказов Константин
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Смерть
1901