Злоказова (Набокова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказова (Набокова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Набокова Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
1889

Муж: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1890

Сын: Злоказов Василий

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1891

Сын: Злоказов Григорий

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Беломестных Александра

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1896

Сын: Злоказов Константин

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1899

Сын: Злоказов Константин

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Смерть
1901
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