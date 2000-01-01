Злоказова (Теплякова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Муж: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1903
Сын: Злоказов Николай
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1908
Сын: Злоказов Павел
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1910
Сын: Злоказов Иван
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Рождение ребёнка
1912
Сын: Злоказов Пётр
Отец ребёнка: Злоказов Николай
Смерть
Неизвестно