Злоказова (Теплякова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказова (Теплякова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1901

Муж: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1903

Сын: Злоказов Николай

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1908

Сын: Злоказов Павел

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1910

Сын: Злоказов Иван

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Рождение ребёнка
1912

Сын: Злоказов Пётр

Отец ребёнка: Злоказов Николай

Смерть
Неизвестно
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