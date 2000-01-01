Злоказов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Злоказов Николай

Мать: Злоказова Евдокия

Смерть
1909
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