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(Злоказова) Александра
(Злоказова) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
1865
Пол
Женский
Отец
Злоказов Николай
1845 г.р.
Мать
Злоказова (Бродягина) Татьяна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Злоказов Николай
Мать:
Злоказова Татьяна
Смерть
1865
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