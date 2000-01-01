(Злоказова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Злоказова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Злоказов Николай

Мать: Злоказова Татьяна

Смерть
1865
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