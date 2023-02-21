Злоказов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Злоказов Николай
Мать: Злоказова Татьяна
Бракосочетание
1891
Жена: Злоказова Анна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Злоказов Александр
Мать ребёнка: Злоказова Анна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Злоказов Николай
Мать ребёнка: Злоказова Анна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Злоказов Николай
Мать ребёнка: Злоказова Анна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Злоказова Анна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Злоказова Анна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Злоказов Михаил
Мать ребёнка: Злоказова Анна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Злоказов Пётр
Мать ребёнка: Злоказова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злоказова Анастасия
Смерть
Неизвестно