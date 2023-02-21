Злоказов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Злоказов Николай

Мать: Злоказова Татьяна

Бракосочетание
1891

Жена: Злоказова Анна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Злоказов Александр

Мать ребёнка: Злоказова Анна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Злоказов Николай

Мать ребёнка: Злоказова Анна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Злоказов Николай

Мать ребёнка: Злоказова Анна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Злоказова Анна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Злоказова Анна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Злоказов Михаил

Мать ребёнка: Злоказова Анна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Злоказов Пётр

Мать ребёнка: Злоказова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злоказова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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