Злоказов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Злоказов Александр

Мать: Злоказова Анна

Смерть
1897
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