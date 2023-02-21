Злоказова (Широкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1891
Муж: Злоказов Александр
Рождение ребёнка
1893
Сын: Злоказов Александр
Отец ребёнка: Злоказов Александр
Рождение ребёнка
1895
Сын: Злоказов Николай
Отец ребёнка: Злоказов Александр
Рождение ребёнка
1897
Сын: Злоказов Николай
Отец ребёнка: Злоказов Александр
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Злоказов Александр
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Злоказов Александр
Рождение ребёнка
1903
Сын: Злоказов Михаил
Отец ребёнка: Злоказов Александр
Рождение ребёнка
1906
Сын: Злоказов Пётр
Отец ребёнка: Злоказов Александр
Смерть
1907