Злоказова (Широкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказова (Широкова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1891

Муж: Злоказов Александр

Рождение ребёнка
1893

Сын: Злоказов Александр

Отец ребёнка: Злоказов Александр

Рождение ребёнка
1895

Сын: Злоказов Николай

Отец ребёнка: Злоказов Александр

Рождение ребёнка
1897

Сын: Злоказов Николай

Отец ребёнка: Злоказов Александр

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Злоказов Александр

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Злоказов Александр

Рождение ребёнка
1903

Сын: Злоказов Михаил

Отец ребёнка: Злоказов Александр

Рождение ребёнка
1906

Сын: Злоказов Пётр

Отец ребёнка: Злоказов Александр

Смерть
1907
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