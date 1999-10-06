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Злоказов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Злоказов Николай

Мать: Злоказова Татьяна

Бракосочетание
1903

Жена: Злоказова Серафима

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Злоказова Серафима

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Злоказова Серафима

Рождение ребёнка
1909

Сын: Злоказов Аркадий

Мать ребёнка: Злоказова Серафима

Рождение ребёнка
13.09.1911

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Злоказова Серафима

Рождение ребёнка
1918

Сын: Злоказов Пётр

Мать ребёнка: Злоказова Серафима

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Злоказова Серафима

Смерть
Неизвестно
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