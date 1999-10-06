Злоказов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Злоказов Николай
Мать: Злоказова Татьяна
Бракосочетание
1903
Жена: Злоказова Серафима
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Злоказова Серафима
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Злоказова Серафима
Рождение ребёнка
1909
Сын: Злоказов Аркадий
Мать ребёнка: Злоказова Серафима
Рождение ребёнка
13.09.1911
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Злоказова Серафима
Рождение ребёнка
1918
Сын: Злоказов Пётр
Мать ребёнка: Злоказова Серафима
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Злоказова Серафима
Смерть
Неизвестно